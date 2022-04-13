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    Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi

    Beşiktaş’ın ön libero pozisyonu için düşündüğü isimlerden biri olan Atakan Karazor için kulübü Stuttgart kapıyı 4 milyon Euro’dan açtı.
    • 13.04.2022 - 09:01
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    Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi

    Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Atakan Karazor için Alman ekibinin indirime gitmeyi düşünmemesi sonrası Kartal, gurbetçi oyuncuda görüşmeleri olgunlaşmadan sonlandırdı.

    25 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga’da 29 müsabakada 1 kez asist yaptı.

    Peter Barath gündemde

    Kartal, dış transfer için ciddi adımlar atıyor. Valerien İsmaiel’in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan Siyah-Beyazlılar, radarına Peter Barath’ı aldı.

    20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak. Debrecen ile Aralık 2022’ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir.

    Kartal’ın bu transferi 1 milyon euronun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barath bu sezon ligde 27 maça çıkarken, 4 asist yaptı.

    Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi #1


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