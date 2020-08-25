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    Atakan Üner, Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Mensah, Welinton ve N'Sakala'nın ardından Altınordu forması giyen Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 12:10
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    Atakan Üner, Beşiktaş'ta

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'nun sağ açığı Atakan Üner'le her konuda anlaştı.

    Siyah-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

    150 BİN EURO ÖDENECEK

    Kartal'ın bu transfer için İzmir ekibine 150 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

    Bu sezon 34 maçta forma giyen Atakan, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

    Atakan Üner kimdir?

    Atakan Üner, Beşiktaş ta #1

    Atakan Üner, Beşiktaş ta #2

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