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Atakan Üner, Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Mensah, Welinton ve N'Sakala'nın ardından Altınordu forması giyen Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 12:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'nun sağ açığı Atakan Üner'le her konuda anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.
150 BİN EURO ÖDENECEK
Kartal'ın bu transfer için İzmir ekibine 150 bin euro ödeyeceği öğrenildi.
Bu sezon 34 maçta forma giyen Atakan, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.