- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Atalanta Marcao'ya talip oldu
Atalanta Marcao'ya talip oldu
Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.
- 17.04.2022 - 09:09
Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor.
Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.
Teklif 15 milyon euronun üzerinde
İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.
Sambacı için 15 milyon euronun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Fanatik’in haberine göre; genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.
Savunmanın vazgeçilmezi
Bu sezon sarı-kırmızılılarla 35 maça çıkan Marcao, 1 gol 1 asistlik performansının yanından defansta yaptığı kritik hamlelerle takımın vazgeçilmezi haline geldi.