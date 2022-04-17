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Atalanta Marcao'ya talip oldu

Atalanta Marcao'ya talip oldu

Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.