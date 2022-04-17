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    Atalanta Marcao'ya talip oldu

    Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.
    • 17.04.2022 - 09:09
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    Atalanta Marcao'ya talip oldu

    Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor.

    Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.

    Teklif 15 milyon euronun üzerinde

    İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

    Sambacı için 15 milyon euronun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Fanatik’in haberine göre; genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.

    Atalanta Marcao ya talip oldu #1

    Savunmanın vazgeçilmezi

    Bu sezon sarı-kırmızılılarla 35 maça çıkan Marcao, 1 gol 1 asistlik performansının yanından defansta yaptığı kritik hamlelerle takımın vazgeçilmezi haline geldi.

    Atalanta Marcao ya talip oldu #2

    Atalanta Marcao ya talip oldu #3


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