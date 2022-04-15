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    Atalanta Merih Demiral'ı satıyor

    Milli futbolcu Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanarak astronomik bedelle satmaya hazırlanan Serie A ekibi Atalanta, yeni stoperini buldu.
    • 15.04.2022 - 17:35
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    Atalanta Merih Demiral'ı satıyor

    Merih Demiral'ı astronomik bedelle satmaya hazırlanan Atalanta yeni stoperini buldu.

    Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanacak olan ve başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temas halindeki Atalanta, Genoa'dan Johan Vasquez'i transfer etmek için girişimlere başladı.

    Merih Demiral Avrupa devlerinin kıskacında

    Milli stoperimizin 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı alan Atalanta, Merih Demiral'ın transferi için başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın birçok dev kulübüyle temasta.

    Merih'in yerine Vasquez

    İtalyan ekibi Merih'in yerine ise Johan Vasquez ile doldurmaya hazırlanıyor. Genoa'nın devre arasında 3,5 milyon euro karşılığında UNAM Pumas'tan transfer ettiği 23 yaşındaki savunmacı, İtalyan basınında çıkan haberlere göre Atalanta'nın bir numaralı transfer hedefi konumunda.

    Genoa küme düşerse ayrılacak

    Johan Vasquez, Genoa'nın küme düşmesi halinde takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor. 'Ejderhalar' Serie A'da an itibarıyla düşme hattında bulunuyor. Meksikalı stoperle Atalanta'nın yanı sıra Lazio ve Fiorentina da ilgileniyor.

    Atalanta'nın Merih Demiral'ı satması halinde Johan Vasquez transferinde mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genoa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

    Atalanta Merih Demiral ı satıyor #1


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