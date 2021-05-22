Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak

Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak

38 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşme imzalayacak.

Atiba, şampiyonluğun ardından verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş’ta. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN FAZLA FORMA GİYEN YABANCI OYUNCUSU

Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.

NtvSpor'un haberine göre Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.