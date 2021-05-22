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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak
38 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşme imzalayacak.
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 17:18
Atiba, şampiyonluğun ardından verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.
Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş’ta. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN FAZLA FORMA GİYEN YABANCI OYUNCUSU
Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.
NtvSpor'un haberine göre Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.