Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.277
-0.53%
BTXN Coin
6.99
0.72%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

    Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • 03.07.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile ilgili kararını resmen duyurdu.

    Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam edeceklerini ifade etmişti.

    Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta İZLE

    "Zaman bazı şeyleri değiştirmez"

    Beşiktaş, Atiba ile ilgili açıklamayı yaparken, "Zaman bazı şeyleri değiştirmez. Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

    Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş ta #1

    Beşiktaş ile 5 kupa kazandı

    Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupası kazandı. Atiba, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

    Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş ta #2

    PSV'den gelmişti

    Kanadalı futbolcu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını toplamda ise 325 resmi maçta giydi. 26 gol atan Atiba 37 kez de asist yaptı.


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular
    3. Sayfa

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Itoudis başkanlığı Obradovic'ten devraldı
    Basketbol

    Itoudis başkanlığı Obradovic'ten devraldı

    Görüş Bildir