Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile ilgili kararını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 39 yaşındaki futbolcu ile yola devam edeceklerini ifade etmişti.

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta İZLE

"Zaman bazı şeyleri değiştirmez"

Beşiktaş, Atiba ile ilgili açıklamayı yaparken, "Zaman bazı şeyleri değiştirmez. Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile 5 kupa kazandı

Atiba, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupası kazandı. Atiba, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

PSV'den gelmişti

Kanadalı futbolcu, 2013 yazında PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Atiba, Beşiktaş formasını toplamda ise 325 resmi maçta giydi. 26 gol atan Atiba 37 kez de asist yaptı.