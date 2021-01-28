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    Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatılıyor

    Geçtiğimiz günlerde Josef de Souza'nın sözleşmesini uzatan Beşiktaş yönetimi, takımın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson'a da 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 12:54
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    2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve heykelinin dikilmesi düşünülen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

    Ortaya koyduğu futbolla kulübün yaşayan efsanesi haline gelen 38 yaşındaki futbolcuyla görüşen yönetim, futbolu bırakmayı düşünmeyen tecrübeli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat teklifinde bulundu.

    Kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamayı düşünen Atiba'nın da teklifi kabul ettiği öğrenildi.

    Josef de Souza'nın ardından Kanadalı futbolcuyla da sözleşme uzatacak olan yönetim, daha sonra iç transferdeki diğer isimlere yönelecek.

    Atiba Hutchinson ın sözleşmesi uzatılıyor #1

    MAAŞI 550 BİN EURO

    Atiba'nın gelecek sezon yıllık 550 bin euro maaş alacağı belirtildi.

    2013: 1 milyon euro
    2014: 1 milyon euro
    2015: 1 milyon euro
    2016: 1.5 milyon euro
    2017: 1.5 milyon euro
    2018: 875 bin euro
    2019: 875 bin euro
    2020: 875 bin euro
    2021: 550 bin euro

    BIRAKTIKTAN SONRA DA GÖREV ALACAK

    2022-2023 sezonu başında futbol kariyerini noktalayacak olan Atiba, ailevi planlalarında büyük bir değişiklik olmazsa İstanbul'da yaşamaya devam edecek ve Beşiktaş Futbol Şubesi'nde aktif olarak görev alacak.

    Atiba Hutchinson ın sözleşmesi uzatılıyor #2

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