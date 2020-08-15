Atiba: Sözleşmem uzatıldı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson'un kontratını 1 yıl daha uzattı. Kanadalı futbolcu, "Bu büyük kulüpte bir sene daha olacağım için çok mutluyum" dedi.