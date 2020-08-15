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    Atiba: Sözleşmem uzatıldı

    Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson'un kontratını 1 yıl daha uzattı. Kanadalı futbolcu, "Bu büyük kulüpte bir sene daha olacağım için çok mutluyum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 16:10
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    Atiba: Sözleşmem uzatıldı

    2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan ve performansıyla adını şimdiden efsaneler arasına yazdıran Atiba Hutchinson, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyeceğini açıkladı.

    Kanadalı futbolcu, "Anlaşma tamam! Bu büyük kulüpte bir sene daha olacağım için çok mutluyum." dedi.

    204 MAÇ, 18 GOL 23 ASİST

    Beşiktaş'ta 204 maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu, 18 defa rakip fileleri havalandırırken, 23 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

    Atiba: Sözleşmem uzatıldı #1

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