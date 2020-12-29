Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesini feshetti

Luis Suarez'in gelmesiyle birlikte gözden düşen Diego Costa, Atletico Madrid ile yollarını ayırdı.

2007 yılından bu yana farklı farklı dönemlerde Atletico Madrido forması giyen Diego Costa, bir kez daha İspanyol takımından ayrıldı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Madird ekibi, Brezilyalı golcünün sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

YENİ ADRESİ MERAK EDİLİYOR

Bu sezon 7 karşılaşmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bonservisini eline alan golcü futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.