Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferini açıkladı İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı resmen belli oldu.

Geçtiğimiz gün transferi tamamlamak için İspanya'ya giden Milli stoper, Atletico Madrid'le 4 senelik sözleşme imzaladı.

2018'den bu yana Leicester City'nin başarısı için ter döken 27 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle kontratı sona ermişti.

Leicester City formasını 132 maçta giydi

Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonu başında 7.93 milyon euroya Freiburg'a, 2 sene sonra ise 21.1 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu.

Leicester City ile toplam 132 maça çıkan Çağlar Söyüncü 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.