Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferini açıkladı

Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı resmen belli oldu.
Geçtiğimiz gün transferi tamamlamak için İspanya'ya giden Milli stoper, Atletico Madrid'le 4 senelik sözleşme imzaladı.
2018'den bu yana Leicester City'nin başarısı için ter döken 27 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle kontratı sona ermişti.
Leicester City formasını 132 maçta giydi
Çağlar Söyüncü 2016-2017 sezonu başında 7.93 milyon euroya Freiburg'a, 2 sene sonra ise 21.1 milyon euroya Leicester City'ye transfer olmuştu.
Leicester City ile toplam 132 maça çıkan Çağlar Söyüncü 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.