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    Atletico Madrid, Griezmann'ın bonservisini aldı

    La Liga ekibi, kiralık olarak kadrosuna kattığı Antoine Griezmann'ın bonservisi için Barcelona ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
    • 10.10.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 16:46
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    Atletico Madrid, Griezmann'ın bonservisini aldı

    İspanya La Liga takımları Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Antoine Griezmann krizi olumlu sonuçlandı.

    4 yıllık sözleşme imzalandı

    Atletico Madrid, 2 yıllığına kiraladığı Fransız yıldızın bonservisini aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Griezmann ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Açıklamada anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

    Atletico Madrid, Griezmann ın bonservisini aldı #1

    İki kulüp kriz yaşamıştı

    Barcelona, kiralık sözleşmesindeki maç sayısı maddesi sebebiyle maçların 60. dakikalarından sonra oyuna alınan Griezmann için Atletico Madrid'i federasyona şikayet edeceğini açıklamıştı.

    Daha sonra iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, kiralık sözleşmede yazan satın alma opsiyonu maddesindeki bedelin daha aşağısında bir bonserviste anlaşma sağlandı.

    Atletico, Griezmann için 24 milyon euro ödeyecek

    Fabrizio Romano'ya göre Atletico, bu transfer için Barça'ya bonuslarla birlikte 24 milyon euro ödeyecek.

    Atletico Madrid, Griezmann ın bonservisini aldı #2

    120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya gitmişti

    Griezmann, 2014-2019 yılları arasında Atletico Madrid'de oynadıktan sonra 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş fakat yeni takımında beklentileri karşılayamamıştı.


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