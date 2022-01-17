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- Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 17:16
- Güncelleme : 17.01.2022 - 17:42
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi oldu.
Gerek A Milli Takım'da gerek Galatasaray formasıyla başarılı oyunuyla dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa takımlarının gözdesi konumuna geldi.
Başarılı oyuncu, 3 Aralık 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık yeni mukavele imzaladı. Başkan Burak Elmas'ın açıkladığı üzere sözleşme, 2025-2026 sezonun sonuna kadar geçerli olacak ve anlaşmada çıkış maddesi yok.
23 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan Lyon, Almanya'dan Wolfsburg, İngiltere'den Brentford'un göz hapsinde.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.
AVRUPA'DA TRANSFER PİYASASI YÜKSEK
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki yıldız adayı futbolcuların 40-50 milyon euro arasında satılmasından dolayı Kerem için en az 20 milyon euro istiyor.
La Liga devinin, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlamaya çalışacağı öğrenildi.
Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.
MENAJERİ YALANLAMADI
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı.