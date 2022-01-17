Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

Galatasaray'ın bu sezon yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi. İspanyol devi, genç futbolcu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla Galatasaray'ın en çok konuşulan ismi oldu.

Gerek A Milli Takım'da gerek Galatasaray formasıyla başarılı oyunuyla dikkat çeken genç futbolcu, Avrupa takımlarının gözdesi konumuna geldi.

Başarılı oyuncu, 3 Aralık 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık yeni mukavele imzaladı. Başkan Burak Elmas'ın açıkladığı üzere sözleşme, 2025-2026 sezonun sonuna kadar geçerli olacak ve anlaşmada çıkış maddesi yok.

23 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan Lyon, Almanya'dan Wolfsburg, İngiltere'den Brentford'un göz hapsinde.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Atletico Madrid, başarılı kanat oyuncusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı.

AVRUPA'DA TRANSFER PİYASASI YÜKSEK

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki yıldız adayı futbolcuların 40-50 milyon euro arasında satılmasından dolayı Kerem için en az 20 milyon euro istiyor.

La Liga devinin, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturup transfer için anlaşma sağlamaya çalışacağı öğrenildi.

Milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.

MENAJERİ YALANLAMADI

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı.