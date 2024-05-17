Atletico Madrid, Thomas Meunier'i listesine aldı İspanyol devi Atletico Madrid, Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna katmak istiyor.

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Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 61 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor'da, kadro yapılanması devam ediyor.

Bu sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlamak isteyen bordo-mavili takımda, kısa zamanda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Thomas Meunier ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer listesine alındı

Relevo'nun haberine göre; LaLiga devlerinden Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışması kapsamında Thomas Meunier'i geniş transfer listesine ekledi.

Haberde, Atletico Madrid kulübü yetkililerinin, sağ bek pozisyonunda Molina ile rekabet edebilecek bir oyuncu aradığı ve bu doğrultuda takip edilen Meunier'i beğendikleri aktarıldı.

Madrid ekibi önceden de istemişti

Ayrıca Atletico Madrid'in geçmiş dönemde de yıldız oyuncuyu istediği ancak transferde başarısız olduğu kaydedildi.

16 maçta 7 gollük katkı

Devre arası transfer dönemide Borussia Dortmund'dan ayrılarak Trabzonspor'a bedelsiz bir şekilde gelen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, bordo-mavili formayı 16 kez giydi.

2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistle mücadele etti.