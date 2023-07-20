Attila Szalai, 15 milyon euroya Hoffenheim yolunda Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile bir araya geldi. Sarı-lacivertliler transferden 15 milyon euro gelir elde edecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor. Sky'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi. 15 milyon euroluk transfer Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı. Öte yandan Hoffenheim'ın 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında bu transferi bitirmeyi hedeflediği de gelen haberler arasında. Attila Szalai kimdir? Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen 25 yaşındaki Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.