Attila Szalai, Fenerbahçe'ye haber yolladı! Dönmek istiyorum Fenerbahçe'nin stoper arayışları devam ederken sezon başında Hoffenheim'a giden Attila Szalai, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

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Ali Koç döneminin en başarılı transfer sürecini geçiren ancak stoper bölgesindeki şanssız sakatlıklarla sarsılan Fenerbahçe, devre arasında savunmasına takviye yapacak. Bu sayının en az iki olması bekleniyor.

İşte böyle bir ortamda Kanarya’nın 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Hoffenheim’e sattığı Attila Szalai’nin menajerlik şirketi Rogon’un temsilcisi, sarı-lacivertlilere mesaj yolladı…

Teklif de çok netti: Szalai’yi geri ister misiniz? Ki bu mesajın yanı sıra Macar oyuncunun ayrıldığı için pişmanlığını dile getirdiği de iletildi.

Kiralanması gündemde

Szalai’nin durumu önce başkan Ali Koç’un önüne getirildi ardından da İsmail Kartal’a bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun da görüşünün alındığı eski oyuncunun kiralanması gündeme geldi.

Bundesliga’da yeterince süre alamaması transfer ihtimalini güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin Szalai’ye camiayı ve ligi tanıması, uyum sıkıntısı yaşamayacak olması sebebiyle sıcak baktığı ifade edildi.

Diğer stoperin de büyük oranda yabancı olması bekleniyor ve bu konuda alternatif isimler değerlendiriliyor.