Attila Szalai, Freiburg'a kiralanacak

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Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai için ayrılık kararı aldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, performansı yeterli bulunmayan Macar stoper, devre arasında takımdan gönderilecek.

FORMAYA HASRET KALDI

Sky DE’nin haberine göre, Hoffenheim, kış transfer döneminde kadrosuna yeni bir stoper katmayı planlıyor.

Bu süreçte, sezon başından beri forma şansı bulamayan Attila Szalai'nin takımdan ayrılmasına izin verildiği bildirildi. Szalai’nin yanı sıra, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch de gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN 12.3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

2023 yılında Fenerbahçe’den 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim’a transfer olan Szalai, beklentileri karşılayamadı.

Hoffenheim ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Macar savunmacı, Ocak 2024’te yarım sezonluğuna Freiburg’a kiralanacak. Bu sezon hiç süre alamayan Szalai'nin Bundesliga kariyeri, beklentilerin altında kaldı.