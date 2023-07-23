Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaştı Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler bu transferden 12 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Önceki gün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden başarılı futbolcunun maaş ve diğer detaylar konusunda Hoffenheim ile el sıkıştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin net 12 milyon euro gelir elde edeceği transferde bonus maddesi olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Attila Szalai kimdir? Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen 25 yaşındaki Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.