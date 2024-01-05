Attila Szalai için Galatasaray iddiası! Okan Buruk yeşil ışığı yaktı Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Galatasaray, Victor Nelsson'un yerine eski Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden Attila Szalai, Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye "Geri getirebilirim" mesajı gelse de sarı-lacivertliler bu transfere sıcak bakmamıştı.

Nelsson'un yerine Szalai

Süper Lig için çalışmalarını sürdüren menajere olumlu yanıt Galatasaray'dan geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılma ihtimali olan Victor Nelsson'un yerine Macar stoperin transfer edilmesine onay verdi.

Hem savunmada hem de sol bekte görev alabilen deneyimli stoperi ikinci sol bek gibi de kullanmayı düşünen Buruk'un, yeni gelecek sol bekin alternatifi olma durumu nedeniyle Szalai'ye sıcak baktığı öğrenildi.

25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.