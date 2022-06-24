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    Attila Szalai için PSG devrede

    Attila Szalai için PSG devrede

    Adı birçok Avrupa takımıyla anılan Attila Szalai'ye PSG talip oldu. Alternatif ve gelişmeye açık stoper arayan Fransız devine bonservis için 15 milyon euro cevabı verildi.
    • 24.06.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:03
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    Güney Kıbrıs'ta formuyla dikkat çeken ardından Fenerbahçe formasıyla adını Avrupa'ya duyuran Attila Szalai için bu kez bir dünya devi teklifte bulundu.

    Macar Milli Takımı'yla oldukça iyi bir performans gösteren başarılı savunmacıya Kimpembe'yi satma ihtimali bulunan PSG'den teklif geldi.

    Premier Lig başta olmak üzere Real Madrid'den de teklif alan Presnel Kimpembe'nin yerine daha az maliyetli gelişmeye açık bir stoper arayan Fransız takımı ikinci kez Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

    Attila Szalai için PSG devrede #1

    15 milyon euro bekleniyor

    Daha önce Lugano'yu 3 milyon euroya alan Fransız temsilcisi, Szalai transferi için de sarı-lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdi.

    Fanatik'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un en az 15 milyon euro istediği 24 yaşındaki dev savunmacı için PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un bizzat girişimlerde bulunduğu da gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Macar oyuncu 3185 dakikada 1 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

    Attila Szalai için PSG devrede #2


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