Attila Szalai: İsterseniz gidebilirim

Attila Szalai, Fenerbahçe yönetimine "Eğer sizin menfaatlerinize uygun olacaksa, transfer olabilirim" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de savunmanın iki önemli ismi, Kim Min-Jae ile Attila Szalai, Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunuyor.

Yönetim, iki stoperi aynı transfer döneminde göndermeyi kesinlikle düşünmüyordu. Napoli'nin 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı Kim, Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe 'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Gözler Szalai'ye çevrildi.

24 yaşındaki stoper, Macaristan Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Szalai, 1-0 kazanılan İngiltere maçında sahanın yıldızlarından olurken, 2-1 kaybedilen İtalya karşılaşmasında da iyi bir futbol sergiledi.





Beklenti 20 milyon euro

Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili yönetime, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ancak sizin menfaatinize uygun olacaksa, ayrılabilirim. Teklifleri değerlendirebilirsiniz." mesajını yolladığı belirtildi.

Kim'in kalma kararı sonrası Napoli'nin Macar yıldıza yönelme ihtimali var. Ayrıca Atletico Madrid, Sevilla ve Everton da Attila Szalai'nin peşinde olan takımlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun satışından beklentisi en az 20 milyon euro (368 milyon 500 bin TL).



