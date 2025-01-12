Attila Szalai, Standard Liege'e kiralandı

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Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde 12.3 milyon euro bedelle Alman ekibi Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai'nin yeni kulübü belli oldu.

Belçika ekibi Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINI BELÇİKA'DA GEÇİRECEK

Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyecek.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.