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Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı
Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki stoper, şans verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 13:11
Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, taraftarın merakla beklediği Attila Szalai konusunda sıcak gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, maç öncesi yeni transferinin lisans işlemlerini tamamladı.
KADROYA ALINACAK
Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.
Takımla bir süredir idmanlara çıkan 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.