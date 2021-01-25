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    Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı

    Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki stoper, şans verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 13:11
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    Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı

    Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, taraftarın merakla beklediği Attila Szalai konusunda sıcak gelişme yaşandı.

    Sarı-lacivertliler, maç öncesi yeni transferinin lisans işlemlerini tamamladı.

    Attila Szalai nin lisansı çıkarıldı #1

    KADROYA ALINACAK

    Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

    Takımla bir süredir idmanlara çıkan 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

    Attila Szalai nin lisansı çıkarıldı #2

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