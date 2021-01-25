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Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı

Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı

Bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Attila Szalai'nin lisansı çıkarıldı. 23 yaşındaki stoper, şans verilmesi halinde mücadelede forma giyebilecek.