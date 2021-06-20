Attila Szalai'ye Atletico Madrid de talip oldu

Attila Szalai'ye Atletico Madrid de talip oldu

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai EURO 2020'deki performansıyla alkış alırken Atletico Madrid'in de Macar savunmacıyla ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında A. Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu'nda zorlu rakiplere karşı verdiği üst düzey mücadeleyle dikkat çekiyor.

SIMEONE ÇOK İSTİYOR

Topu oyuna sokuşunun yanı sıra Fransa mücadelesindeki futboluyla alkış alan Szalai için Leicester City'nin ardından Atletico Madrid'in de devreye girdiği öğrenildi.

23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.

FRANSA KARŞILAŞMASINDA YILDIZLAŞTI

Fransa'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, Mbappe, Griezmann ve Benzema'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı.

90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.

Fenerbahçe'nin turnuva sonrasında gelen teklifleri değerlendirerek Macar stoperi satması bekleniyor.