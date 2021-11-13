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    Attila Szalai'ye Barcelona kancası

    Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai'ye Xavi'nin çalıştırdığı Barcelona'nın da talip olduğu belirtildi. Katalan ekibi şartların uyması halinde resmi teklifini sarı-lacivertlilere iletecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 09:07
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    Attila Szalai'ye Barcelona kancası

    Fenerbahçe'nin gözde savunma oyuncusu Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Sarı-lacivertli stoperi Sevilla, Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından Barcelona'nın da istediği kaydedildi.

    Attila Szalai ye Barcelona kancası #1

    XAVI İSTİYOR

    Portekizli ünlü gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre; savunma yapısını değiştirmek isteyen Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin Szalai'yi istediği öğrenildi.

    Macar basınında ise; Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan aşağı teklifleri kabul etmediğinin de altı çizildi.

    Attila Szalai ye Barcelona kancası #2

    OCAKTA GİDEBİLİR

    Son dönemde maddi anlamda zorlanan Barcelona'nın bu nedenle diğer takımlara göre geride kalacağı belirtilirken belirlenen teklifin gelmesi halinde Macar stoperin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Attila Szalai, sol ayağını etkili bir biçimde kullanmasının yanı sıra görev adamı olmasıyla da taraftarın gönlünü fethetti.

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