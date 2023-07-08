Attila Szalai'ye Union Berlin'den teklif geldi Fenerbahçe'nin değerli savunma oyuncusu Attila Szalai, Bundesliga'ya transfer olabilir. Sarı-lacivertliler Alman kulübünden 20 milyon euro istedi.

Fenerbahçe’de Macar stoper Attila Szalai Bundesliga yolcusu.

Bundesliga ekibi Union Berlin, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelere başladı. Union Berlin 10 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro da bonus olmak üzere 12 milyon euro önerdi.

Attila Szalai'nin menajeri de transfer görüşmeleri için İstanbul'da. Macar savunmacı da Bundesliga'da oynamak istiyor ve Union Berlin'in teklifine sıcak bakıyor.

Sarı-lacivertli yönetim ise bu transferden 20 milyon euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti. Görüşmeler sürüyor.

Geçen sezon 62 maça çıktı

Macar stoper Attila Szalai 2022-23 sezonunda ligde en çok maç oynayan oyuncu oldu.

Fenerbahçe formasıyla 52, Macaristan Milli Takımı'nda 8 olmak üzere 62 karşılaşmaya çıkan Szalai ortalama 5.4 günde 1 maç oynadı.