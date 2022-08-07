Attila Szalai'ye West Ham'dan teklif

Fenerbahçe'nin, West Ham United'dan Attila Szalai için gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe 'de savunma hattının önemli ismi Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Attila Szalai’ninde geleceği merak edilmeye başlandı.

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden resmi teklif yapıldığı ortaya çıktı. Savunmasını güçlendirmek için arayışta olan West Ham, Fenerbahçeli stoper için resmi teklifini iletti.

West Ham yine devrede

Dış basına yansıyan haberlere göre; Londra temsilcisi Macar savunmacının bonservisi için 8 milyon euro önerdi. Ancak Fenerbahçe bu teklifi az buldu ve teklifi kabul etmedi.

Sarı-lacivertlilerin yapılan bu teklifi reddetmesinin ardından ise Premier lig ekibinin yeni bir teklifte bulanacağı kaydediliyor.

Attila Szalai, geçen yılın ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.