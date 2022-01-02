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    Aubameyang, Newcastle United yolunda

    Arsenal'de kaptanlık pazubandının alındığı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 17:12
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    Aubameyang, Newcastle United yolunda

    Arsenal'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle kaptanlık pazubandı alınan Pierre-Emerick Aubameyang için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İngiliz basınına göre, Newcastle United'ın, 32 yaşındaki Gabanlu forvetin kiralanması için Arsenal yönetimiyle temasa geçtiği kaydedildi.

    Haberde Newcastle kulübünün, sezon sonuna kadar Aubameyang'ı kiralamak istediği ve kiralık sözleşmesi bittikten sonra oyuncuyu 24 milyon euroya kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

    Aubameyang, Newcastle United yolunda #1

    KAPTANLIK ELİNDEN ALINMIŞTI

    Arsenal kulübü, 14 Aralık'ta yaptığı disiplinsiz hareketleri nedeniyle Aubameyang'ın kaptanlığını elinden alınmıştı.

    Aubameyang, Arsenal formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.

    Aubameyang, Newcastle United yolunda #2


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