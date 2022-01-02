Aubameyang, Newcastle United yolunda

Arsenal'de kaptanlık pazubandının alındığı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi.

Arsenal'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle kaptanlık pazubandı alınan Pierre-Emerick Aubameyang için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınına göre, Newcastle United'ın, 32 yaşındaki Gabanlu forvetin kiralanması için Arsenal yönetimiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Haberde Newcastle kulübünün, sezon sonuna kadar Aubameyang'ı kiralamak istediği ve kiralık sözleşmesi bittikten sonra oyuncuyu 24 milyon euroya kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

KAPTANLIK ELİNDEN ALINMIŞTI

Arsenal kulübü, 14 Aralık'ta yaptığı disiplinsiz hareketleri nedeniyle Aubameyang'ın kaptanlığını elinden alınmıştı.

Aubameyang, Arsenal formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.