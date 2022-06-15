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    Aurelio, 'Teknik Menajer' olarak tekrar Fenerbahçe'de

    Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio da ekibe geri döndü.
    • 15.06.2022 - 08:50
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    Aurelio, 'Teknik Menajer' olarak tekrar Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio'nun görevi resmileşti.

    44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

    Fenerbahçe'nin teknik ekibi

    İşte Fenerbahçe'nin teknik ekibi

    1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)

    2. João de Deus( Yardımcı Antrenör)

    3. Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)

    4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)

    5. Gil Henriques ( Maç Analisti)

    6. Rodrigo Araújo (Video Analist)

    7. Mário Branco (Operasyon Direktörü)

    8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

    9. Marco Aurelio ( Teknik Menajer)

    2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.


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