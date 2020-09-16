Avrupa basını Lucas Biglia'nın Karagümrük'e gelmesini konuşuyor

Bir dönem Milan'ın 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği Lucas Biglia'nın Fatih Karagümrük'ü tercih etmesi, Fransa, Romanya, Belçika ve Arjantin basınının dikkatini çekti.

2013 senesinde Anderlecht'ten Lazio'ya transfer olan, 2017'de de 20 milyon euroya İtalyan devi Milan'ın yolunu tutan Lucas Biglia artık Karagümrük'te...

Süper Lig'in yeni ekibi, 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katarak sezonun en büyük bombalarından birini patlattı.

DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI

2014'te, 58 kez formasını terlettiği Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finali oynayan Biglia, Karagümrük'ün bu sezonki maestrosu ve en büyük kozu olacak.

Karagümrük'ün Biglia'yı renklerine bağlaması İtalya başta olmak üzere Fransa, Romanya, Belçika ve Arjantin basınında da yankı uyandırdı.

Biglia, Karagümrük'te idmanlara başlarken, takıma hemen uyum sağladı.