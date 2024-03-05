Avrupa devleri, Semih Kılıçsoy'un derbi performansını beğenmedi Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, derbi performansıyla kendisini izleyen scoutları etkileyemedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 1-0 mağlup olduğu mücadele, Avrupa'nın devlerinin de takibindeydi.

Birçok Avrupa devinin scout ekipleri, derbiyi Dolmabahçe Stadyumu'nda izledi. Gözlerin ise öncelikli çevrildiği isim, Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy'du.

İzlemeye devam edecekler

Derbide tutuk bir oyun sergileyen başarılı futbolcu, Nelsson ve Davinson Sanchez'in markajından kurtulmakta zorlandı.

Scoutların, derbi performansından memnun kalmadığı futbolcuyu önümüzdeki maçlarda izlemeye devam edeceği de gelen haberler arasında.

12 gole katkı

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı. Genç yıldız adayı, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.