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    Avrupa devleri Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    Avrupa devleri Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    Fransız basını, Juventus, Inter ve Bayer Leverkusen'in Yusuf Yazıcı'yı istediğini, Lille yönetiminin ise bu transfer için 45 milyon euro talep ettiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 14:25
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    Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan, ilk sezonunda uyum sorunu yaşasa da bu sezon fırtınalar estiren Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

    FRANSIZLAR 45 MİLYON EURO İSTEDİ

    Le 10 Sport gazetesi, Juventus, Inter ve Bayer Leverkusen'in Yusuf için menajerler aracılığıyla Lille'in kapısını çaldığını yazdı.

    Haberde, Fransızların 45 milyon euro istediği ve 23 yaşındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmayacağı da belirtildi.

    Avrupa devleri Yusuf Yazıcı yı istiyor #1

    YÜZDE 20'SİNİ TRABZON ALACAK

    Milli futbolcu, eğer 45 milyon euroya transfer olursa, anlaşma gereği bu paranın yüzde 20'sini (5.3 milyon euro) Trabzonspor alacak.

    Avrupa devleri Yusuf Yazıcı yı istiyor #2

    11 GOL 4 ASİST

    Lille formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Yazıcı, 11 gol atıp 4 de asist yaptı.

    Avrupa devleri Yusuf Yazıcı yı istiyor #3

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