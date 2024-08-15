Avrupa futbolunun yıldızı Messi'nin yanına gitti! Rakip olacaklar...

Haber Merkezi
Yurt dışı transfer sezonu hızla devam ediyor ve birçok yıldız oyuncu yeni takımlarıyla anlaşmalar imzalıyor. Bu hareketli dönemde, Los Angeles Galaxy de önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Los Angeles Galaxy, 35 yaşındaki Alman futbolcu Marco Reus ile 2026 MLS sezonu sonuna kadar sürecek 2,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
REUS'UN İSTATİSTİKLERİ
Reus, 2012’den bu yana Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 426 maçta 169 gol ve 130 asist kaydetti.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde 2 Almanya Kupası ve 3 Almanya Süper Kupası kazandı.
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