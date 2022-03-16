Avrupa'dan Kerem Aktürkoğlu'na ilgi büyük

Avrupa ve ligde gösterdiği performansla alkış alan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'dan talipleri artıyor. Genç oyuncu için bonservis teklifleri 20 milyon eurodan yukarıda...

Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, Galatasaray'da işler bu sezon için istenildiği gibi gitmedi. Şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılılar, 38 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligde kötü gidişatın aksine Avrupa Ligi'nde etkili bir performans gösteren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'yı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılarda en çok dikkat çeken isim ise kuşkusuz Kerem Aktürkoğlu... Genç oyuncu Camp Nou'da gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına girdi.

UEFA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kerem, Barcelona maçında gösterdiği performansla UEFA'nın da dikkatini çekti.

Barcelona karşısında kaçan golü paylaşan UEFA, "Mükemmel gole çok yakın." ifadelerini kullandı.

"35 MİLYON EURODAN AŞAĞI SATMAYIN"

Beşiktaş maçında attığı 2 golle takıma galibiyeti getiren yıldız oyuncuya teklifler gelmeye başladı.

Sarı-kırmızılılarda Luis Campos'un, yönetime, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin." dediği ifade edildi.





LYON 20 MİLYON EURO TEKLİF SUNUYOR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout'u Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un, Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi.





ATLETICO 35 MİLYON EURO DÜŞÜNÜYOR

Kerem için 14 milyon euro teklif eden Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Bu teklifin en az 35 milyon euro olacağı da gelen bilgiler arasında.



