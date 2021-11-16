Avrupa'nın ezeli rakipleri Eljif Elmas'ı istiyor

İzlanda karşısındaki performansıyla Kuzey Makedonya'yı Dünya Kupası play-off turuna taşıyan Eljif Elmas, transferde kıtanın ezeli rakiplerini karşı karşıya getirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, son dönemdeki performansıyla dikkat çekerken Avrupa'nın devlerinin de yakın takibine girdi.

Eljif Elmas, Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 yendiği kritik maçta takımı adına iki gol kaydetti ve ülkesinin Dünya Kupası yolunda play-off oynamasının önünü açtı.

Kariyerini Napoli'de sürdüren genç futbolcu için İtalyan basınından transfer iddiası geldi.

BARÇA VE REAL MADRID İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona, gözünü Eljif Elmas'a dikti. Uzun süredir devlerin takibindeki futbolcu, İzlanda karşısındaki performansıyla yakın takibe girdi.

Eljif Elmas, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon euroluk bedelle transfer olurken İtalyan ekibini Carlo Ancelotti çalıştırıyordu. Ancelotti'nin onayıyla Kuzey Makedonyalı futbolcunun transferi tamamlanmıştı.

Ancelotti bugünlerde Real Madrid'i çalıştırıyor ve deneyimli teknik adam, bir kez daha Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor.

Yeniden yapılanmaya giren Barcelona da Eljif Elmas konusunda istekli. Xavi ile yeni bir başlangıca imza atan Barcelona, yeni hamlelerden birini Eljif Elmas ile gerçekleştirebilir.

Elmas'ın, Napoli'de 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor fakat dev bir kulüpten transfer teklifi gelmesi durumunda oyuncunun takımdan ayrılması gündemde.