Aycan Yanaç, Gaziantep Alg Spor'a transfer oluyor

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç'ın, Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin iddialı takımlarından Gaziantep Alg Spor ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden Alg Spor'da, Aycan Yanaç'ın transferi çok konuşuldu.

ALG SPOR BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu cuma günü Gaziantep'e gelerek Gaziantep Alg Spor Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak.

Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, Alg Spor'da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Gaziantep Alg Spor'un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.