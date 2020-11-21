Ayhan Akman: Ali yurt dışına gitmek istiyor

Bursasporlu Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yetenekli futbolcuyla ilgili konuştu.

Bu sezon çıktığı 9 maçta rakip fileleri 7 kez havalandıran Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Bir süredir adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 18 yaşındaki futbolcunun hedefinin Avrupa'ya açılmak olduğu ortaya çıktı.

"NİYETİ YURT DIŞINDA OYNAMAK"

Ali'nin amcası Ayhan Akman, "Ali'nin amacı yurt dışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak. Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı." şeklinde konuştu.

"FARKLI PLANLARI VAR"

Akman, "Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var. Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda Bursaspor'da ve kafasında sadece şu anda orası var." ifadelerini kullandı.