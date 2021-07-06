Aykut Demir BB Erzurumspor'da

BB Erzurumspor son olarak Boluspor’da forma giyen eski futbolcusu Aykut Demir’i transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor sezonun ilk transferini yaptı.

Erzusum ekibi ilk transferi eski futbolcusu stoper mevkiinde görev yapan 32 yaşındaki Aykut Demir oldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2019-2020 sezonunda Dadaşlarda forma giyen Demir’in kısa süre içerisinde BB Erzurumspor tarafından açıklanması bekleniyor.

Demir kariyerinde 389 maça çıkarken, 17 gol 7 asistlik bir performansla takımına gol yollarında da yardım etti.



