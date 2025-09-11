Aymeric Laporte'nin tek isteği Athletic Bilbao

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan İspanyol savunmacı Aymeric Laporte için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Al Nassr'da forma giyen ve yaz transfer döneminde Athletic Bilbao'ya transfer olması beklenen Laporte, transfer dönemi kapanmadan önce lisansını yetiştiremedi ve bu transfer çıkmaza girdi.

CAS'A GİDİLECEK

AS'ın haberine göre; konuyu FIFA'ya taşıyan İspanyol ekibi, son kararın verilmesini bekliyor. FIFA'nın transferi onaylamaması halinde ise CAS'a gidilecek ve transfer bitirilmeye çalışılacak.

YER KALMADI

İspanyol medyasında yer alan haberde, oyuncunun Al-Nassr'a geri dönmesinin de mümkün olmadığı belirtilirken Suudi Arabistan ekibinin yabancı sayısı doldu ve Laporte'ye yer kalmadı.

BILBAO'YA GİTMEK İSTİYOR

Haberde, Beşiktaş'ın da teklif sunduğu Laporte'nin gelen tüm teklifleri reddettiği ve tek isteğinin Athletic Bilbao'ya transfer olmak olduğu aktarıldı.

AYMERIC LAPORTE'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Fransa'da SU Agen'in altyapısında başlayan Aymeric Laporte, sonrasında Bayonne ve Athletic Bilbao'da forma giydi.

Laporte, 2012'de Athletic Bilbao'da A takıma yükselirken 6 yıl sonra Manchester City'ye transfer oldu.

2023'te Al Nassr'la anlaşan deneyimli stoper, iki sezondur Suudi Arabistan ekibinde forma giyiyor.

Laporte, kariyeri boyunca 479 maça çıkarken 31 gol ve 12 asist kaydetti.