Aytaç Kara, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Göztepe uzun bir süredir peşinde olduğu Aytaç Kara'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNEBİLMEK İÇİN..."

28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte, doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Aytaç Kara bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.