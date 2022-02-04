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    Aytaç Kara, Galatasaray'a veda etti

    Aytaç Kara, Galatasaray'a veda etti

    Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 15:42
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    Göztepe uzun bir süredir peşinde olduğu Aytaç Kara'yı renklerine bağladı.

    Galatasaray'dan ayrılan Aytaç, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

    "DAHA GÜÇLÜ DÖNEBİLMEK İÇİN..."

    28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte, doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Aytaç Kara, Galatasaray a veda etti #1

    SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

    Aytaç Kara bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11’de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı.

    Aytaç Kara, Galatasaray a veda etti #2


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