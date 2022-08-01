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    Aytaç Kara'ya Eyüpspor kancası

    Aytaç Kara'ya Eyüpspor kancası

    Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Aytaç Kara'ya 1. Lig ekibi Eyüpspor talip oldu.
    • 01.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:41
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    Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı veremeyen Aytaç Kara'ya bir kez daha yol göründü.

    Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye kiralanan tecrübeli futbolcuya 1. Lig ekibi Eyüpspor'un talip olduğu gelen haberler arasında.

    Aytaç Kara ya Eyüpspor kancası #1

    Eyüpspor'un rakibi Göztepe

    Daha önce sarı-kırmızılı takımdan Erencan Yardımcı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor'un, bu transferdeki rakibi ise Göztepe.

    Sarı-kırmızılıların Aytaç için Galatasaray'ın kapısını çalması beklenirken, deneyimli ismin 2 takımdan birine gideceği öğrenildi.

    Aytaç Kara ya Eyüpspor kancası #2


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