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    Aytaç Kara'ya Süper Lig'den 2 talip çıktı

    Aytaç Kara'ya Süper Lig'den 2 talip çıktı

    Sezon başında dönemin başkanı Mustafa Cengiz tarafından Fatih Terim'in onayıyla transfer edilen Aytaç Kara, kulübe hiçbir şekilde katkı sağlayamadı. Deneyimli isim devre arasında gönderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 09:53
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    Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, haftalardır 21 kişilik maç kadrosuna giremiyor.

    İsmi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde de forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

    Aytaç Kara ya Süper Lig den 2 talip çıktı #1

    YENİ MALATYA VE ADANA DEMİRSPOR'UN LİSTESİNDE

    Aytaç'ı, eski kulübü Yeni Malatyaspor dışında Adana Demirspor da listesine aldı. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun, ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

    Aytaç Kara ya Süper Lig den 2 talip çıktı #2

    Aytaç Kara'nın maç öncesi görüntüsü olay oldu - HABERİ

    Aytaç Kara ya Süper Lig den 2 talip çıktı #3

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