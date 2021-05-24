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- AZ Alkmar, Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
AZ Alkmar, Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olamayan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda ekibi AZ Alkmaar yeniden devreye girdi.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 10:39
- Güncelleme : 24.05.2021 - 10:57
Sarı-Lacivertli ekipte hamle oyuncusu olarak yer bulan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U-21 takımındaki performansıyla ise göz dolduruyor.
Sarı-lacivertlilerde bir türlü düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olamayan Ferdi için Hollanda ekibi AZ Alkmaar yeniden devreye girdi.
OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYORLAR
Fanatik'in haberine göre, kontratı 2022'de bitecek genç futbolcu için Alkmaar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kanarya'nın kapısını çalacağı bildirildi.