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    AZ Alkmar, Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

    Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olamayan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda ekibi AZ Alkmaar yeniden devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 10:57
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    AZ Alkmar, Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

    Sarı-Lacivertli ekipte hamle oyuncusu olarak yer bulan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U-21 takımındaki performansıyla ise göz dolduruyor.

    Sarı-lacivertlilerde bir türlü düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olamayan Ferdi  için Hollanda ekibi AZ Alkmaar yeniden devreye girdi.

    OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYORLAR

    Fanatik'in haberine göre, kontratı 2022'de bitecek genç futbolcu için Alkmaar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kanarya'nın kapısını çalacağı bildirildi.

    AZ Alkmar, Ferdi Kadıoğlu nu istiyor #1

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