Azarovi: Transferi engelleyecek durum yok

Trabzonspor'un daha önce şehre getirdiği Azarovi ülkesine döndükten sonra basına yaptığı açıklamada anlaşma konusundaki iyimserliğini koruduğunu gösterdi.

İrakli Azarovi transfer görüşmelerini tamamlamak için pazartesi günü Batum'dan Trabzon'a gelmişti. Yapılan son görüşmede hem kulübü Dinamo Batumi ve hem de 19 yaşındaki sol bekin ek şartlar sunduğu gerekçesiyle imzalar atılmadan transfer rafa kaldırılmıştı.

Azarovi ülkesine döndükten sonra basına yaptığı açıklamada anlaşma konusundaki iyimserliğini koruduğunu gösterdi.

“TRANSFERİ ENGELLEYECEK BİR DURUM YOK”

"Küçük bir anlaşmazlık var ama görüşmeler normal bir şekilde sürüyor" diyen Azarovi, "Her şeyin hallolacağını düşünüyorum, transferi engelleyecek bir durum yok bana göre" ifadelerini kullandı. Dinamo Batumi Başkanı Archil Beridze de "Bu transferin olma ihtimali yüksek. Taraflar arasındaki görüşme aktif bir şekilde sürüyor" ifadesini kullandı.