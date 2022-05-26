Baba Rahman'dan Galatasaray açıklaması

Sık sık Türk takımlarının transfer gündeminde anılan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Chelsea'nin Ganalı oyuncusu Baba Rahman, Galatasaray iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezonu Chelsea'den kiralık olarak Reading'de geçiren Baba Rahman, yine Türk takımlarının transfer gündemine girmişti. İstanbul'a gelen Ganalı oyuncu, Galatasaray iddialarına cevap verdi.

SportsWorldGhana'ya konuşan Rahman, "Kişisel gerekçelerle İstanbul'daydım. Galatasaray'a transfer olacağım yönündeki haberler yalan." ifadelerini kullandı.

Chelsea'de forma şansı bulamadı

2015'te 26 milyon euro bonservis bedeliyle Augsburg'dan Chelsea'ye transfer olan Ganalı sol bek, geçen sürede Chelsea'de istediği şansı bulamazken Schalke, Reims, Mallorca, PAOK ve son olarak da Reading'e kiralanmıştı.