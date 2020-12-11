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    Babel, Falcao ve Şener'e talip çıktı

    Babel, Falcao ve Şener'e talip çıktı

    Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Falcao'yu, Amerika'nın Inter Miami kulübü istiyor. Babel'e Feyenoord, Şener'e ise Göztepe talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 11:49
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:58
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    Devre arasında ön libero ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, eldeki futbolculara gelen teklifleri ise değerlendirme kararı aldı.

    BECKHAM, FALCAO'YU İSTİYOR

    Bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan ancak sakatlıklar nedeniyle katkı sağlayamayan Radamel Falcao'ya, Amerika'nın Inter Miami ekibi talip oldu.

    Uzun süredir Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen David Beckham'ın kulübü, devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalabilir.

    Babel, Falcao ve Şener e talip çıktı #1

    GÖZTEPE, ŞENER'İN PEŞİNDE

    Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı'yı ise Göztepe istiyor.

    Omar ve Linnes ile birlikte elinde 3 sağ bek olan teknik direktör Fatih Terim'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

    Babel, Falcao ve Şener e talip çıktı #2

    FEYENOORD, BABEL'E TALİP OLDU

    Cimbom'da teklif alan 3. futbolcu ise Ryan Babel.

    Galatasaray yönetimi, inişli çıkışlı bir grafik çizen ve yüksek maaş alan isimlerden biri olan Babel'in kiralanmasına sıcak bakıyor.

    Feyenoord'un istediği Hollandalı futbolcuyla ilgili son kararı, Fatih Terim verecek.

    Babel, Falcao ve Şener e talip çıktı #3

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