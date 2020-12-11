Babel, Falcao ve Şener'e talip çıktı

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Falcao'yu, Amerika'nın Inter Miami kulübü istiyor. Babel'e Feyenoord, Şener'e ise Göztepe talip oldu.

Devre arasında ön libero ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, eldeki futbolculara gelen teklifleri ise değerlendirme kararı aldı.

BECKHAM, FALCAO'YU İSTİYOR

Bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan ancak sakatlıklar nedeniyle katkı sağlayamayan Radamel Falcao'ya, Amerika'nın Inter Miami ekibi talip oldu.

Uzun süredir Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen David Beckham'ın kulübü, devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalabilir.

GÖZTEPE, ŞENER'İN PEŞİNDE

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı'yı ise Göztepe istiyor.

Omar ve Linnes ile birlikte elinde 3 sağ bek olan teknik direktör Fatih Terim'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin vereceği öğrenildi.

FEYENOORD, BABEL'E TALİP OLDU

Cimbom'da teklif alan 3. futbolcu ise Ryan Babel.

Galatasaray yönetimi, inişli çıkışlı bir grafik çizen ve yüksek maaş alan isimlerden biri olan Babel'in kiralanmasına sıcak bakıyor.

Feyenoord'un istediği Hollandalı futbolcuyla ilgili son kararı, Fatih Terim verecek.