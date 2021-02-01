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    Badou Ndiaye'nin sözleşmesi feshedildi

    Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:42
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    Badou Ndiaye'nin sözleşmesi feshedildi

    Fatih Karagümrük'ün sezon başında Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, takımdan ayrılma kararı aldı.

    Arabistan ekiplerinden Al Ain'den gelen teklif üzerine yönetimle masaya oturan Senegalli futbolcu, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTECEK

    30 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Arabistan ekibinin formasını giyecek.

    Bu sezon 14 maçta oynayan Ndiaye, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Tecrübeli orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Badou Ndiaye nin sözleşmesi feshedildi #1

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