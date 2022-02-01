Bafetimbi Gomis İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak adına anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in bugün İstanbul'da olması beklenirken geliş saati de belli oldu.

Galatasaray taraftarı, eski yıldızı Bafetimbi Gomis'e yeniden kavuşuyor. Sarı-kırmızılıların transferi adına anlaşma sağladığı Fransız golcü, İstanbul'a geliyor.

Bafetimbi Gomis'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Gomis'i taşıyan özel uçağın 17:00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapması beklenmekte.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, Inaki Pena'nın ardından Gomis ile de resmî sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Bafetimbi Gomis de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisi için değerli insanları bulmak ve bir aslan olarak görevini yerine getirmek için yola çıktığını belirtti.