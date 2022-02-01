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    Bafetimbi Gomis İstanbul'da

    Bafetimbi Gomis İstanbul'da

    Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 19:15
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    Kötü bir sezon geçiren Galatasaray , Al Hilal ile yollarını ayıran eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı.

    Fransız golcü, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

    "GALATASARAY BENİM AİLEM"

    Kulübün kanalına da bir açıklama yapan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü... Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım.

    Bafetimbi Gomis İstanbul'da İZLE

    Bafetimbi Gomis İstanbul da #1

    "SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

    Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz.

    Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah seneye şampiyon olacağız. İnşallah daha iyi olacağız ve birçok kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis İstanbul da #2

    Bafetimbi Gomis İstanbul da #3


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