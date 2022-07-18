Bafetimbi Gomis'e Sepehan talip oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği ancak ağır görüntüsüyle eleştiri topladığı Bafetimbi Gomis'e İran'ın Sepehan kulübünden teklif geldi.

Galatasaray'da 2. dönemini geçiren Bafetimbi Gomis için bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'i İran kulübü Sepahan istiyor. Ülke basınındaki haberlere göre Gomis transferi için İran kulübünün yöneticileri görüşmeleri sürdürüyor.

14 maçta 9 gol attı

Gomis'in Sepahan'dan yıllık 1 milyon euro maaş istediği ve bu doğrultuda görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Fransız golcü, geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 14 maçta 9 gol attı.