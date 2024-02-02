Cedric Bakambu resmen Real Betis'te Galatasaray'ın golcü oyuncusu Cedric Bakambu, İspanyol ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.

İHA

Galatasaray, Sacha Boey'in ardından bir futbolcusunun transferinde daha mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferini gerçekleştirdi.

KAP açıklaması

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir"

Galatasaray'da iki kez ağları sarsttı

Bakambu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyerken, iki kez gol sevinci yaşayarak bir de asist katkısında bulunmuştu.

32 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Bursaspor, Villarreal ve Marsilya gibi takımların formasını terletmişti.

Galatasaray'dan teşekkür

Sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis ile anlaşmaya varan Bakambu'ya yayımladığı veda mesajıyla teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Cedric. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)